Общество

Способы сократить количество покупаемого мусора назвали псковичам

Способы сократить количество покупаемого мусора назвал филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Задумывались ли вы о том, сколько мусора оплачиваете при покупках в магазине? Любая ли упаковка является вторсырьем? Если после употребления товаров вы начнете сортировать отходы, то сразу же обнаружите, сколько из них не подлежит переработке. А значит, вы заплатили за мусор», – заметили в «Экопроме»

Есть способы сократить количество покупаемого мусора: