Способы сократить количество покупаемого мусора назвали псковичам

Способы сократить количество покупаемого мусора назвал филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».
«Задумывались ли вы о том, сколько мусора оплачиваете при покупках в магазине? Любая ли упаковка является вторсырьем? Если после употребления товаров вы начнете сортировать отходы, то сразу же обнаружите, сколько из них не подлежит переработке. А значит, вы заплатили за мусор», – заметили в «Экопроме»
Есть способы сократить количество покупаемого мусора:
- по возможности использовать бумажную упаковку;
- покупать товары, упакованные в стекло, бумагу, металл;
- покупать товары, которые упакованы в пластик, пригодный для переработки с маркировкой 1, 2, 4, 5;
- покупать товары в большей упаковке. Материала больше тратится на 5 пакетиков по 200 грамм, чем на один, где 1 килограмм продукта;
- покупать товар без лишней упаковки. Например, предпочтение отдавать чаю, упакованному в большую коробку без индивидуальных пакетиков, чем тому, где каждый чайный пакетик находится в обёртке;
- отказаться от одноразовых пластиковых бутылок для воды, заменив их на многоразовую бутылку или термокружку;
- вместо одноразовых полиэтиленовых пакетов использовать экосумку.