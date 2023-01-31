Общество

Более 90% озимых в России находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии

На данный момент в России в хорошем и удовлетворительном состоянии около 94 процентов озимых, сообщает Минсельхоз РФ. Этот показатель находится на уровне средних многолетних значений.

При этом наилучшая ситуация наблюдается в двух регионах России. Речь идёт о Ростовской и Волгоградской областях. В них в полном порядке находятся 98 процентов озимых. В Краснодарском крае успешно взошли все 100 процентов посевов, пишет RuNews24.

В министерстве напомнили, что в 2022 году до аграриев регионы довели 99,9 процента средств господдержки. В 2023 году такую работу будут продолжать, в том числе практику авансирования затрат сельхозпроизводителей. Также Минсельхоз РФ простимулирует субъекты России быстрее направлять финансовую помощь аграриям.