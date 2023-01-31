Андрей Турчак озвучил ряд социально значимых инициатив на заседании программной комиссии ЕР

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак предложил дать возможность регионам использовать средства федерального бюджета по программе капремонта школ на благоустройство пришкольных территорий, включая строительство пришкольных стадионов и спортивных площадок. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале партии.
Фото: пресс-служба партии «Единой России»
Кроме того, предлагается включить в народную программу партии положение о модернизации лифтов в многоквартирных домах
«У нас большое количество многоквартирных домов, в которых лифты находятся в ненормативном состоянии», - сказал Андрей Турчак.