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Общество

Андрей Турчак озвучил ряд социально значимых инициатив на заседании программной комиссии ЕР

31.01.2023 19:30|ПсковКомментариев: 0

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак предложил дать возможность регионам использовать средства федерального бюджета по программе капремонта школ на благоустройство пришкольных территорий, включая строительство пришкольных стадионов и спортивных площадок. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале партии.

Фото: пресс-служба партии «Единой России»

«Мы выделяем большие средства на капремонт школ, при этом в самой программе регионы вынуждены изыскивать средства на благоустройство пришкольных территорий, на строительство спортивного ядра. Предлагаем эти индикаторы поменять так, чтобы регионы могли средства федерального бюджета на эти задачи использовать», - отметил секретарь Андрей Турчак на заседании программной комиссии партии.

Кроме того, предлагается включить в народную программу партии положение о модернизации лифтов в многоквартирных домах

«У нас большое количество многоквартирных домов, в которых лифты находятся в ненормативном состоянии», - сказал Андрей Турчак.

Пресс-портрет
Турчак Андрей Анатольевич Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»
Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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