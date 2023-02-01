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Общество

Школьников хотят научить реагировать на фейки в Сети

01.02.2023 09:15|ПсковКомментариев: 0

Научить школьников выявлять и пресекать в медийном потоке «фейковые, русофобские и иные деструктивные и противоправные сообщения» предложила министерству просвещения первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

В обращении к министру Сергею Кравцову она заявила, что необходимо инициировать разработку специальных методических рекомендаций для образовательных организаций — они и должны формировать у детей подобные навыки, сообщают «Известия».

Депутат предложила привлечь к разработке документов «заинтересованные структуры», родительское сообщество и представителей общественности.

С начала спецоперации резко возросло количество вбрасываемых в информационное поле фейков, пояснила Яна Лантратова.

«Как правило, целью является напугать, запутать людей, вызвать панику», — сказала она.

По словам депутата, аналогичные программы для школьников есть в ряде стран на постсоветском пространстве.

В российских школах нет единой сквозной системы обучения детей информационной безопасности, отметила, комментируя инициативу, профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

«Медийную грамотность очень трудно встроить именно в изучение предметов. Но получение специальных компетенций, которые позволят человеку стать грамотными в информационном пространстве, — одна из главных задач в современном мире, не только в России», — констатировала она.

Теги: #школьники #фейк #информационная безопасность
Источник: Псковская Лента Новостей
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