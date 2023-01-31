Общество

Европейская Россия останется в зоне положительной температурной аномалии в феврале

Прогноз погоды в Европейской части России в феврале дали синоптики.

Европейская часть страны встречает февраль в условиях аномального тепла. Почти весь январь здесь прошел при довольно высокой по меркам зимы температуре, сообщает метеоцентр «Фобос».

Лишь однажды, в середине месяца, на Русскую равнину пришли настоящие русские морозы, которые быстро покинули регион. В Санкт-Петербурге, например, c начала года случилось в общей сложности 17 оттепелей. И в итоге положительная аномалия температуры составила более 2°. В Москве январь оказался в среднем на 1,5° теплее нормы.

И в феврале эта тенденция сохранится. По расчётам синоптиков, практически вся Европейская Россия останется в зоне положительной температурной аномалии. Причём, в Поморье, Ленинградской области и Карелии перегрев может составить 4° и более. Объясняется это тем, что регион продолжат осваивать атлантические циклоны. Смещаться они будут преимущественно в северных широтах, так что в атмосфере будут превалировать южные воздушные потоки. Минус в том, что на севере Русской равнины из-за этого ожидается сильный снег: сумма осадков по итогам месяца здесь может превысить норму в 1,5 раза.

В Москве количество осадков в феврале ожидается близким к норме. На протяжении всего месяца в мегаполисе будет значительно теплее климата и снова велика вероятность оттепелей, и, как следствие, гололедицы. А небольшое похолодание накроет центральные районы только в середине февраля.