Общество

Прибавку к зарплате чаще получают те, кто просит больше – эксперты

В течение последнего года повышения зарплаты чаще добивались те, кто просил 30% к окладу и больше.

Повышения заработка в течение последнего года просили 38% работающих. Мужчины обращались к работодателю за прибавкой чаще женщин (41 и 34% соответственно). Молодежь — чаще старшего поколения. Россияне с доходом выше среднего — чаще тех, кто зарабатывает меньше, сообщает SuperJob.

Чаще всего просили 20% к окладам (21% от числа опрошенных, обращавшихся за прибавкой). Повышали же зарплату чаще всего на вдвое меньшую величину — 10% (о таком повышении рассказал каждый девятый). У 56% опрошенных переговоры о повышении зарплаты закончились ничем.

В прибавке чаще отказывали тем, кто просил роста на 5%: 8 из 10 остались с прежними окладами. А вот переговоры о повышении на 30% и более чаще всего оказывались успешными: 34% добились прибавки на треть, отказано 44%.