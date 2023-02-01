Общество

Жителей Псковской области приглашают покорить «Высоту 102.0»

«Волонтеры Победы» проведут историческую интеллектуальную игру «Высота 102.0», которая будет посвящена 80-летию завершения Сталинградской битвы и подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Мероприятие, которое пройдет 2 февраля, представляет из себя интеллектуальную онлайн-игру. Участники, используя собственные знания, логику и сообразительность, должны будут ответить на вопросы и тем самым проверить свои знания о коренном переломе в Великой Отечественной войне. Зрителей ждут включения из Волгограда, обращения участников Сталинградской битвы, уникальные и малоизвестные факты, проверенные профессиональными историками.

Участниками игры могут стать все желающие в возрасте от 14 лет. Регистрация на мероприятие доступна на сайте подвиг80.рф. Сама игра пройдет 2 февраля в 12:00 по московскому времени. 10 самых быстрых и эрудированных участников получат ценные призы от «Волонтеров Победы».

«В сентябре 2022 года "Волонтеры Победы" провели похожую игру — „1 418“. Она была посвящена событиям Великой Отечественной войны. Сыграли и проявили себя более 32 000 человек со всех уголков России, в том числе новых регионов. В основном это были молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет. Игра "Волонтеров Победы" стала самой массовой интеллектуальной исторической онлайн-игрой, посвященной событиям Великой Отечественной войны. Этот рекорд зафиксировали в "Книге Рекордов России". Мы видим, что участие в интерактивных форматах изучения истории и вовлеченность как молодежи, граждан России, так и соотечественников, проживающих за рубежом, только увеличивается. Поэтому мы стараемся создавать современные и интересные форматы и вовлекать людей в процесс сохранения исторической памяти», — отмечают в пресс-службе ВОД «Волонтеры Победы».