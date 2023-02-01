Общество

Из-за болезней детей в Псковской области закрыты 19 классов и одна школа

19 классов закрыты в школах Псковской области из-за уровня заболеваемости учащихся ОРВИ и гриппом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«В связи с заболеваемостью детей гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Псковской области закрыто 19 классов в 14 образовательных организациях, 1 школа», - сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Помимо этого, закрыты пять групп в трёх дошкольных организациях и одна группа в организации среднего профессионального образования.