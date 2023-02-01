Общество

Росфинмониторинг предупредил о росте числа мошеннических звонков

Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует об участившихся случаях поступления гражданам звонков и электронных писем от имени Росфинмониторинга с извещениями о блокировке (замораживании) их денежных средств и предложениями снять ограничения за плату под различными предлогами. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Росфинмониторинг не наделен полномочиями по наложению арестов на денежные средства и иное имущество граждан, взиманию обязательных платежей, не оказывает им платных услуг по оформлению юридически значимых документов, не рассылает подобных писем и не осуществляет подобных звонков», – написали в ведомстве.

В случае получения подобных сообщений Росфинмониторинг рекомендует не выполнять предлагаемые действия и незамедлительно информировать о произошедшем правоохранительные органы, а также сообщать об этом в дежурную службу ведомства по телефону: +7(495)627-33-97.