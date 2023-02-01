Общество

Чем нельзя запивать таблетки, объяснила терапевт

Фруктовые соки, кофе, чай и молоко могут снизить или усилить эффективность некоторых препаратов, а в отдельных случаях представлять серьезную угрозу здоровью. Об этом сообщила эксперт Роскачества, терапевт Римма Мурадян.

Врач рекомендовала принимать лекарства только с простой водой, пишет RuNews24.

Терапевт пояснила, что молоко препятствует всасыванию антибиотиков, а чай и кофе могут снизить эффективность препаратов или вызвать побочные эффекты.

Минеральная или газированная вода содержат в себе компоненты, которые могут вступить в химическую реакцию с лекарствами и вызвать побочные нежелательные реакции: нейтрализовать или снизить эффективность антибиотиков, противовоспалительных, седативных, а также блокаторов протонной помпы.

Соки, в частности цитрусовые, могут препятствовать усвоению препаратов. К примеру, грейпфрутовый сок негативно влияет на работу более 85 самых разных лекарств, уточнила она. Врач также не рекомендует запивать таблетки алкоголем.