Общество

О возможном вреде безалкогольного пива рассказал нарколог

Безалкогольное пиво хоть и содержит в своем составе минимальное количество спирта, все же не столь безвредно, как считалось ранее. Так, по словам психиатра-нарколога, главного внештатного специалиста Минздрава Московской области Виталия Холдина, злоупотребление этим напитком может привести к нежелательным последствиям.

Все дело в содержащемся в безалкогольном пиве спирте - около 0,5–1%, пишет RuNews24.

«Однако большинство считают, что его там вовсе нет, поэтому выпивает сразу несколько банок. Это приводит к повышению концентрации алкоголя в организме, что плохо сказывается на работе печени, почек и других органов», – рассказал Виталий Холдин.

Специалист добавил, что такой напиток довольно калорийный, поэтому может вызвать проблемы с лишним весом. Помимо этого, легкоусваиваемый углевод, содержащийся в пиве, вызывает скачок сахара в крови, что чревато возникновением диабета.