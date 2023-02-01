Структура жалоб псковичей к уполномоченному по правам человека изменилась в 2022 году

Структура жалоб к уполномоченному по правам человека в Псковской области изменилась в 2022 году. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Шахов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По словам омбудсмена, треть обращений поступала от жителей региона по вопросам, связанных с началом специальной военной операции и частичной мобилизации.
«Это касалось и вопросов начисления заработной платы военнослужащим, и социально-имущественных прав и льгот для семей. Достаточно большой круг. Хочу сказать спасибо нашему руководству военной и гражданской прокуратуры», – добавил он.