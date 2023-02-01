Началось строительство сетей для догазификации деревни Лесицко Печорского района

«Газпром газораспределение Псков» приступил к строительству внутрипоселкового газопровода протяженностью 4 км для газификации деревни Лесицко Печорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз Псков».
Проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа. Новые сети создадут возможность газификации 84 домовладений.
«Мы стараемся вести работы максимально быстро. Уже построен участок газопровода протяженностью 1,7 км. Завершить строительство распределительных сетей планируем весной», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.