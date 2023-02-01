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Общество

О вреде одноразовых бумажных стаканчиков рассказали псковичам

01.02.2023 16:20|ПсковКомментариев: 0

О вреде одноразовых бумажных стаканчиков рассказал филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Кофе с собой по дороге на работу или учебу для многих ежедневный ритуал. И вроде бы на первый взгляд все безобидно. Потребителям внушили, что бумажный стаканчик – это экологично и безвредно. Так ли это на самом деле? Во-первых, они одноразовые, а это один из главных критериев, по которому можно определить неэкологичность вещи», – заметили в «Экопроме»

В компании отметили, что на производство предметов, которыми люди пользуются 5–10–20 минут, а затем отправляют на свалку, тратится неоправданно много ресурсов. Поверх бумаги, из которой изготовлена ёмкость, стаканчик с внутренней части покрывают пластиком для того, чтобы сохранять тепло и не позволить бумаге впитать жидкость.

«Очевидно же, если сделать стаканчик из обычного картона, бумага впитает воду и размокнет. Бумажные стаканчики только на 95% состоят из бумаги, остальные 5% - это пластик. Если человек, каждый день покупает хотя бы один кофе, то в месяц это около 30 стаканчиков», – добавил «Экопром».

При производстве одного бумажного стаканчика, по данным «Гринпис России», в атмосферу выбрасывается 100 граммов CO₂ (как от среднего автомобиля за 1 километр пробега) и используется 2 литра воды. Чтобы произвести 2000 таких стаканчиков, нужно 1 дерево.

Также, отмечают в компании, пластик, которым покрыта внутренняя стенка, под воздействием высоких температур выделяет в напиток микродозы вредных веществ, которые не только портят вкус, но и пагубно влияют на здоровье. В нем присутствуют токсичные и канцерогенные вещества. Они не оказывают влияние на здоровье сразу, а накапливаются годами. Следствие этого — серьёзные заболевания. Каждый бумажный стакан с тонким слоем пластика содержит Бесфенол-А, который провоцирует, в том числе, и онкологические заболевания.

Стаканчики для кофе не подлежат переработке. Чтобы вновь использовать картон, нужно отделить его от вкладыша. Сделать это очень сложно, ведь покрытие тонкое и крепко приклеено к бумажной основе. В мире лишь несколько заводов занимаются переработкой стаканчиков, но и они перерабатывают малую долю, поскольку поставка использованной тары не отработана.

На сайте «My cup, please | Россия» представители компании «Экопром» нашли информацию о том, где в Пскове нальют кофе в «свою» кружку и даже поощрят за это. Как выяснилось: кофейня, оказывающая данную услугу на улице Льва Толстого, закрылась. На ее месте открылось другое заведение.

На вопрос сотрудникам нового заведения, оказывают ли они такую услугу и имеется ли скидка для сознательных посетителей, бариста ответила: «Нет, такая услуга не оказывается, но приготовить кофе и перелить в свою кружку возможно, сэкономив одноразовый стаканчик. Для приготовления кофе используются металлические емкости, питчеры, и без разницы в какую посуду напиток переливать. При этом мы можем предоставить скидку, всегда идем посетителям на встречу, очень интересная идея».

«Посетителей, которые приходили бы со своей кружкой у нас не имеется. Покупают кофе в привычных одноразовых стаканчиках, которые могут взять с собой или выпить у нас» - добавила сотрудница кофейни.

На заправках такая практика встречается чаще, людям удобнее, чтобы в дороге напиток долгое время оставался горячим, поэтому при его приготовлении многие предпочитают использовать свою посуду.

«Если вы заботитесь не только о своем удобстве, но и задумываетесь об экологии при покупке кофе на вынос, лучшая альтернатива одноразовым бумажным стаканчикам — термокружка», – заключили в «Экопроме».

Теги: #экология #экопром
Источник: Псковская Лента Новостей
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