Общество

В России выросло число преступлений против детей

В России с 2020 года на 19,5% выросло число несовершеннолетних, признанных потерпевшими в результате преступлений. В 2020 году их было 94,8 тысячи, в 2021 — 112,3 тысячи, а в 2022 — 113,3 тысячи Это следует из обновленных данных МВД РФ, размещенных в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).

Выросло и число зарегистрированных противоправных действий в отношении детей и подростков — с 90,4 тыс. в 2020 году до 103,2 тысяч в 2022-м (+14,2%), сообщают «Известия».

Разница между количеством преступлений и потерпевших, которая составляет около 10 тысяч, объясняется тем, что в одном инциденте может быть сразу несколько пострадавших, объяснил бывший следователь прокуратуры, адвокат Вадим Багатурия.

«Может быть и обратная ситуация. Например, когда в отношении одного потерпевшего было совершено несколько преступлений», — сказал он.

Увеличение числа потерпевших детей произошло на фоне общего снижения этого показателя (с 1,38 млн в 2020 году до 1,24 млн в 2022-м).

Однозначно определить причины роста количества преступлений в отношении несовершеннолетних достаточно сложно, подчеркнули в пресс-службе детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

«Вместе с тем это можно объяснить повышением выявляемости таких преступлений и в целом совершенствованием работы надзорных и силовых ведомств. Второе — это возросшее внимание к этой проблематике со стороны общества, в том числе родителей, что подтверждается ростом обращений в наш адрес», — говорится в ответе пресс-службы.