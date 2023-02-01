Общество

Врачи России и Белоруссии разработают новые методы лечения детей с ДЦП

В Совете Федерации 1 февраля прошла выставка лучших отечественных разработок в сфере медицинских технологий. На экспозиции показали и результаты совместных проектов медиков Союзного государства России и Белоруссии. Это уникальные методы лечения для детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника. Их уже используют на практике. А в планах российских и белорусских специалистов разработка новых технологий для лечения детей с нейроортопедической патологией, в том числе ДЦП.

На открытии выставки председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сделать лучшие отечественные разработки в сфере медицинских технологий доступными регионам России. А государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в беседе с журналистами рассказал о новых медицинских технологиях, которые появились благодаря совместным проектам России и Белоруссии, сообщает «Парламентская газета».

Одна из таких программ, на которую из союзного бюджета выделили 95,7 миллиона российских рублей, — «Спинальные системы». Она позволила помочь детям, проходящим лечение в Национальном медицинском исследовательском центре детской травматологии и ортопедии имени Турнера в Санкт-Петербурге и в Республиканском научно-практическом центре травматологии и ортопедии в Минске.

Директор центра детской травматологии и ортопедии имени Турнера Сергей Виссарионов рассказал, что программу Союзного государства «Спинальные системы» реализовывали в течение четырех лет — с 2017 по 2020 год. В результате совместной работы для детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника были созданы методы оперативного вмешательства и несколько вариантов уникальных металлоконструкций, не имеющих мировых аналогов. Их уже используют на практике, подчеркнул специалист.