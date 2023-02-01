Общество

В России предложили внести ВИЧ-диссидентские организации в перечень экстремистских

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил изучить возможность внесения движения ВИЧ-диссидентов в перечень деструктивных и экстремистских организаций.

Как отметил депутат, в России уделяется серьёзнейшее внимание профилактике и борьбе с распространением ВИЧ и СПИДа, сообщает RT на русском.

Действует множество государственных и некоммерческих программ, направленных на сдерживание заболеваемости, недопущение новых случаев, а также информирование граждан, подчеркнул собеседник.

«Между тем на мой адрес поступают сообщения, в которых рассказывается о вопиющих случаях отрицания опасности ВИЧ и СПИДа. В частности, речь идёт о разнообразных группах и движениях, объединённых идеологией ВИЧ-диссидентства», — рассказал Павел Крупник.

Он пояснил, что такие сообщества пропагандируют антинаучные идеи об отсутствии ВИЧ как такового, а также призывают больных этим вирусом отказываться от лечения. По его словам, необходимо ввести запрет на любую деятельность и публичную активность подобных групп и сообществ.

«В данной ситуации прошу Вас изучить данный феномен и высказать своё мнение о возможном внесении движения ВИЧ-диссидентов в перечень деструктивных и экстремистских организаций», — говорится в тексте обращения.