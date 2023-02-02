Общество

Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге в январе выросли на 8,4%

Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге в январе выросли на 8,4% по сравнению с показателями 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

В январе 2023 году на Октябрьской железной дороге перевезли более 11 млн пассажиров, что на 8,4% превышает показатели января 2022 года. Из них более 9,6 млн составили пассажиры пригородного сообщения (+7,9%), более 1,4 млн – пассажиры дальнего следования (+11,6%).

Пассажирооборот в январе вырос на 8,7% и составил более 1,3 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении – 355 млн пасс-км (+9,1%), в дальнем следовании – 1 млрд пасс-км (+8,6%).