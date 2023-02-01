Общество

Псковичей приглашают на показ фильма о Сталинградской битве

Демонстрация документального фильма «Сталинград. Мы ещё живы или нет?» начнется в читальном зале Центральной городской библиотеке Пскова 2 февраля в 12:00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе библиотеки, мероприятие пройдет в рамках историко-просветительской программы «В окопах Сталинграда: 200 героических дней и ночей».

Фото: Центральная городская библиотека Пскова

Кроме того, в учреждении открылась книжная выставка, в которой представлено более 70 изданий о крупнейшем сражении в истории человечества, в том числе редкие книги. В экспозиции можно ознакомиться, в частности, со сборником биографий «Герои Сталинградской битвы», одним из авторов которого является сын дважды Героя Советского Союза генерал-полковника Александра Родимцева – Илья Родимцев. Во время Сталинградской битвы знаменитый отец автора был командиром 13-й гвардейской стрелковой дивизии, которая спасла Сталинград в середине сентября 1942 года и 140 дней сражалась в центре города, не позволив противнику прорваться к Волге.

В группе «Время читать» в социальной сети«ВКонтакте» также можно посмотреть видеообзор «За Волгой для нас земли нет!», из которого читатели узнают, какие книжные новинки о Сталинградской битве пополнили в последнее время фонд библиотеки на Конной.

Библиотекари, кроме того, разработали для любителей отечественной истории квиз в формате онлайн-теста «От победного "Урана" до "Кольца возмездия"».

Все посетители главной городской библиотеки в эти памятные дни также смогут унести с собой специально изданные к годовщине Сталинградской битвы книжные закладки с информацией о псковичах – участниках этого грандиозного сражения.