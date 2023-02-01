Общество

Новую волну снегопадов в Европейской России объяснили синоптики

Новая волна снегопадов в Европейской России связана с вторжением очередной фронтальной волны; насыщенный влагой воздух атлантического происхождения пробивается вглубь страны по северным широтам, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Сегодня в зоне осадков окажется уже не только запад региона, но и почти весь Центральный район, а также и Арктическое побережье! Правда, не везде они будут выпадать в виде снега», - говорится в сообщении.

Воздушные массы из Атлантики ещё довольно хорошо прогреты, поэтому на Русской равнине усилится оттепель, объяснили синоптики. В плюс температура снова уйдет на юге страны, а также в Черноземье и западных областях – здесь ожидаются дожди.

«Но оттепели на Русской равнине продержатся недолго. Нынешний атмосферный фронт окажется последним в череде атлантических вторжений, а вслед за ним будет распространяться скандинавский антициклон. К началу следующей недели он захватит почти весь регион, и это будет началом коренной перестройки погодных процессов. В Санкт-Петербурге сегодня и завтра продолжит идти снег, а термометры покажут −1…−2°С. Но уже в выходные на берегах Невы начнёт расти атмосферное давление. Облака рассеются и начнётся выхолаживание приземного слоя атмосферы. В воскресенье-понедельник к полудню −4…−6°С, что даже немного ниже климатической нормы», - добавили в «Фобосе».