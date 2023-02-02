Общество

Доноры органов смогут бесплатно проходить медобследования

Доноры органов и тканей, которые дали письменное согласие, смогут бесплатно проходить все необходимые медицинские обследования, сообщает Минздрав России.

«Доноры органов и тканей, давшие письменное информированное согласие на трансплантацию, будут бесплатно проходить все необходимые медицинские обследования. Соответствующая норма включена в программу государственных гарантий на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утверждённую правительством», - говорится в сообщении.

Предварительное обследование доноров будет проводиться за счет федерального и регионального бюджетов, пишет РИА Новости.

Прижизненное родственное донорство органов – это общемировая практика, направленная на спасение жизни пациентов, ожидающих трансплантацию органов, уточнили в пресс-службе.