Два корпуса Псковской межрайонной больницы отремонтируют в 2023 году

Два корпуса Псковской межрайонной больницы капитально отремонтируют в 2023 году. Об этом сообщил заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Денис Иванов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Отремонтировать в 2023 году планируют клиническое отделение больницы на улице Школьной и стационарное отделение на Ленинградском шоссе в Пскове.
Мероприятия запланированы в рамках реализации 2,7 млрд рублей, которые выделили на модернизацию первичного звена здравоохранения в Псковской области до 2025 года.