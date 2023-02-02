Общество

Два корпуса Псковской межрайонной больницы отремонтируют в 2023 году

Два корпуса Псковской межрайонной больницы капитально отремонтируют в 2023 году. Об этом сообщил заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Денис Иванов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы в этом году будем осуществлять капитальный ремонт медицинских организаций. Большей частью это будет капитальный ремонт Псковской межрайонной больницы. Она находится у нас далеко не в самом хорошем состоянии», - поделился планами Денис Иванов.

Отремонтировать в 2023 году планируют клиническое отделение больницы на улице Школьной и стационарное отделение на Ленинградском шоссе в Пскове.

Мероприятия запланированы в рамках реализации 2,7 млрд рублей, которые выделили на модернизацию первичного звена здравоохранения в Псковской области до 2025 года.