Общество

Детское отделение больницы в Новосокольниках отремонтируют в 2023 году

Детское отделение Новосокольнической межрайонной больницы (Пустошкинский филиал) отремонтируют в 2023 году. Об этом сообщил заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Денис Иванов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы вернемся к новосокольнической больнице, из неё в прошлом году сделали пустошкинский филиал, в этом году хотим отремонтировать детское отделение. Оно тоже нуждается в ремонте», - поделился планами Денис Иванов.

Помимо этого, в Псковской области планируют провести ремонты в нескольких стоматологических поликлиниках.

Ранее сообщалось, что в 2023 году капитально отремонтируют два корпуса Псковской межрайонной больницы.

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Мероприятия запланированы в рамках реализации 2,7 млрд рублей, которые выделили на модернизацию первичного звена здравоохранения в Псковской области до 2025 года.