Детское отделение больницы в Новосокольниках отремонтируют в 2023 году

Детское отделение Новосокольнической межрайонной больницы (Пустошкинский филиал) отремонтируют в 2023 году. Об этом сообщил заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Денис Иванов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Помимо этого, в Псковской области планируют провести ремонты в нескольких стоматологических поликлиниках.
Ранее сообщалось, что в 2023 году капитально отремонтируют два корпуса Псковской межрайонной больницы.
Мероприятия запланированы в рамках реализации 2,7 млрд рублей, которые выделили на модернизацию первичного звена здравоохранения в Псковской области до 2025 года.