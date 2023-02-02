Общество

Сбер: Псковская область – лидер по приросту онлайн-кредитования

Восемь из десяти заёмщиков на Северо-Западе в прошлом году брали потребительские кредиты через цифровые каналы банка – «Сбербанк Онлайн» и его мобильное приложение. В лидерах по приросту онлайн-кредитования Псковская и Новгородская области (прирост по 19%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Фото: Сбер

Самые технологичные клиенты живут в Мурманске, где 90% кредитов были оформлены онлайн. Годом ранее показатель по СЗФО был на уровне 70%. В количественном выражении жители Северо-Запада в 2022 году оформили на 14% больше потребкредитов через цифровые сервисы банка, чем за год до этого, в Санкт-Петербурге прирост 16%, в Ленинградской области – 20%.

С 1 февраля Сбер улучшил условия потребительского кредитования. Теперь в первый месяц ставка по кредиту на любые цели или по программе рефинансирования кредитов других банков составит всего 4% годовых вместо 4,5%. Условия доступны для кредитов от 300 тыс. рубле й на срок более 1 года. Со второго месяца ставка составит от 12,5%.

Помимо этого, клиенты с подпиской СберПрайм+ получают кешбэк в размере 1,5% от ставки по кредиту бонусами СберСпасибо. Он начисляется ежемесячно.

Узнать больше о кредитах Сбера можно на сайте банка.