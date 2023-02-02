Общество

Оснащением ФАПов займутся в Псковской области в 2023 году

Оснащением фельдшерско-акушерских пунктов медицинским оборудованием займутся в Псковской области в 2023 году. Об этом сообщил заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Денис Иванов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Если мы предыдущие два года оснащали стационары поликлиник для медицинских организаций, это были и рентгеновские установки, и момографы, и флюорографы, и УЗИ оборудование, эндоскопическое оборудование (которое позволяет на месте провести ту или иную функциональную диагностику), то в этом году мы ставим приоритет на оснащении ФАПов», - рассказал Денис Иванов.

Он отметил, что в связи с этим в этом году ожидается поставка большого количества единиц оборудования — 4 287. «Зато мы сможем полностью укомплектовать свои ФАПы с тем, чтобы это уже был не просто корпус, не просто коробка, а место, где на самом деле могут оказать медицинскую помощь», - заключил заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению.

Мероприятия запланированы в рамках реализации 2,7 млрд рублей, которые выделили на модернизацию первичного звена здравоохранения в Псковской области до 2025 года.