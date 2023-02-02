Общество

Прием заявлений на биометрические загранпаспорта приостановлен на Госуслугах

Прием заявлений на портале государственных и муниципальных услуг на выпуск заграничных паспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен, сообщается на портале Госуслуг.

«Со 2 февраля приём заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен. Если вы уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через портал Госуслуг, дождитесь ответа от ведомства по заявлению и действуйте согласно инструкции в ответе», - говорится в сообщении.

В случае, если заявление на загранпаспорт нового образца было подано не через портал Госуслуг (например, через МФЦ), то тогда следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта, уточняется в сообщении, отмечает издание РИА Новости.

Приостановка приёма заявлений на выпуск заграничных паспортов нового образца связана с повышенным спросом на них и на микросхемы, используемые при их производстве, отметил «Гознак».

«В последние месяцы на Гознак поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорт», - говорится в сообщении компании.

В нем уточняется, что в настоящее время производитель этих микросхем, АО «Микрон», «осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы», пишет «Интерфакс».

«Мы рассчитываем, что после её завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течении месяца», - сообщили в «Гознаке».