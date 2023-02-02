Общество

«Три мудреца»: Молчание — золото? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Три мудреца», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 2 февраля.

К постоянным ведущим Максиму Костикову и Олегу Добрынину присоединился Константин Калиниченко. Главная тема, которую они обсудили: «Молчание — золото?».

Напомним, в рамках программы «Три мудреца» ведущие непринужденно и нескучно обсуждают интересные темы, важные события и главные тренды общественно-политической жизни. «Мудрецы» не претендуют на аналитику, экспертное мнение и истину в конечной инстанции. Это, скорее, «диванные эксперты», которые не боятся выглядеть в каких-то суждениях наивными, иронизировать над собой и другими.