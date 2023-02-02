Общество

Причину хронической усталости назвала эндокринолог

Чувство хронической усталости может быть вызвано как проблемами со здоровьем, так и другими неочевидными причинами. Например, по словам эндокринолога сервиса по восстановлению и сохранению здоровья Health Buddy Александры Ракша, чувство усталости может вызвать отсутствие физической активности.

Специалист уверяет, что движение дает человеку чувство бодрости. Поэтому при регулярных нагрузках организм будет правильно функционировать, а чувство усталости пропадет, пишет RuNews24.

Вторая распространенная причина, почему люди испытывают хроническую усталость – обезвоживание организма. Неправильное питание также оказывает негативное влияние на самочувствие человека. Фастфуд и сладости снижает мозговую активность, что приводит к нарушениям когнитивных функций.

Что касается медицинской составляющей, по словам эндокринолога, снижение работоспособности и чувство усталости могут быть обусловлены дефицитом железа в крови.