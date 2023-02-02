Общество

Концерт в честь 80-летия победы в Сталинградской битве проходит в Пскове

Концерт, посвященный 80-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве, проходит в Пскове 2 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Исполняющий обязанности заместителя главы города Пскова Алексей Несмашный выступил с поздравлениями. Он отметил особенную важность Сталинградской битвы. «Нам очень важно помнить эту победу, победу в конкретной битве, ведь большая Победа в Великой Отечественной войне складывается из маленьких, больших, из очень значимых побед», - выступил Алексей Несмашный.

Председатель совета ветеранов города Пскова указал на особое место операции во всей Великой Отечественной войне. «Всех вас поздравляю с этой великой датой, с этой великой Победой», - отметил он.

«Сталинградская битва помогла прорвать блокаду Ленинграда», - подчеркнул участник Великой Отечественной войны Геннадий Василюк.

Напомним, Сталинградская битва - одно из важнейших сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн между Красной армией и вермахтом. Бои проходили на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкии с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. После Сталинградской битвы немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.

В Сталинграде бои шли за каждый квартал и каждый дом, центральный вокзал города переходил из рук в руки 13 раз. 200 дней обороны города вошли в историю как крупнейшая сухопутная боевая операция в истории мировых войн.