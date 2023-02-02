Общество

Врач дал советы по снижению уровня мочевой кислоты

Кратковременное превышение уровня мочевой кислоты не влечет за собой никаких последствий. Но при его постоянном превышении у человека развивается подагра. Врач рассказал, как избежать неприятных последствий.

Если мочевая кислота превышает норму только периодически, а после возвращается к нужному уровню, беспокоиться по этому поводу не стоит, говорит врач Андрей Поздняков. В некоторых случаях это может быть даже полезно, пишет RuNews24.

Зато в тех случаях, когда уровень мочевой кислоты выше нормы постоянно, это повод задуматься, так как повышается риск развития подагры. Все дело в том, что в здоровом организме 70% мочевой кислоты выводятся почками, а оставшееся попадает через желчные пути в кишечник.

Превышение нормы может указывать на то, что почки не справляются со своей функцией, уточняет Поздняков.

Избежать неприятных последствий для организма можно, снизив количество пуринов, попадающих в организм. В частности, для этого нужно сократить количество употребляемых продуктов животного происхождения, например, мяса, рыбы, морепродуктов, шоколада, какао, зелени, бобовых, некоторых ягод и алкоголя.