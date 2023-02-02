Общество

Новое здание школы продолжают строить в пыталовской деревне Линово. ФОТО

Новое здание Линовской школы продолжают строить в Пыталовском районе. Об этом сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Вера Кондратьева / Telegram

«Строительство школы в деревне Линово продолжается. Ежедневно подвозятся материалы. Работают на объекте несколько бригад», - рассказала Вера Кондратьева.

Напомним, работы ведёт подрядная организация ООО «СК "Развитие"».

Пристройку к Линовской средней общеобразовательной школе возведут в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Нацпроект позволит модернизовать систему образования в четырех приграничных районах Псковской области — Себежском, Гдовском, Печорском и Пыталовском.