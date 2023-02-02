Турчак анонсировал скорое представление доклада по вопросам спецоперации

Доклад координационной парламентской группы по вопросам спецоперации скоро будет представлен президенту РФ Владимиру Путину, сообщил руководитель группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сообщает РИА Новости.
Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»
«В полевых условиях собираем фактуру к первому докладу Рабочей группы по вопросам СВО. Отсюда все видится иначе, чем из рабочих кабинетов и сводок новостей. Скоро представим его президенту», - написал Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
Напомним, что президент России Владимир Путин образовал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки, мобилизации, социальной и правовой защиты участников специальной военной операции (СВО) 20 декабря.