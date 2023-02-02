Общество

Путин поддержал идею создания музеев о спецоперации

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания музеев о спецоперации, отметив, что информацию и артефакты нужно собирать аккуратно, думая о безопасности.

«Собирать артефакты, собирать информацию о том, где и как бойцы воюют, защищая интересы нашей родины, - это чрезвычайно важно. Я имею в виду, что там воюют сегодня представители всех регионов России, то это и нужно делать повсеместно, поэтому идея создания музеев о спецоперации хорошая, правильная», - сказал Владимир Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций, сообщает РИА Новости.

Путин напомнил и об истории создания музеев подобного рода, которая «началась практически с самого начала Великой Отечественной войны».

«Конечно, нужно это делать. И я с удовольствием это поддержу», - добавил президент и отметил, что есть единственное соображение, на которое следует обратить внимание.

«Делать это нужно с соблюдением мер безопасности, предосторожности, ведь речь идет о сборе материала, информации практически из зоны боевых действий», - заявил он.