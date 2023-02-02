Общество

Госдуму попросят разрешить тратить маткапитал на иномарки

Представители Общенационального автомобильного союза (НАС) готовят законопроект, который позволит направлять средства материнского капитала на покупку не только отечественных автомобилей. Об этом «Парламентской газете» рассказал вице-президент организации Антон Шапарин.

Тратить маткапитал на покупку машины сейчас нельзя, хотя многие семьи хотели бы это сделать, отметил он. В прошлом году с инициативой предусмотреть возможность приобретения авто за счет госсредств за рождение ребенка выступила депутат Госдумы Яна Лантратова. Письмо об этом она направила вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Если в Госдуму поступит законопроект, предполагающий возможность покупки отечественных авто за счет маткапитала, в НАС будут настаивать на его доработке. Либо на внесении нового документа, который позволит покупать машины не только российского производства. «Нужна расширенная программа поддержки спроса, иначе авторынок так и будет стагнировать и падать», — заключил вице-президент НАС.

В 2017 году депутаты сразу нескольких думских фракций предлагали разрешить использовать маткапитал для покупки произведенных в России автомобилей стоимостью до одного миллиона рублей и мощностью не более 125 лошадиных сил семьям с двумя и более детьми. Кабмин тогда инициативу не поддержал, решив, что она «не учитывает интересы ребенка, при рождении которого возникло право на дополнительные меры поддержки», потому что автомобиль оформляется только на одного из родителей.

Размер материнского капитала с 1 февраля 2023 года на первого и второго ребенка составляет 524,5 тысячи и 693,1 тысячи рублей, соответственно. Если за первого ребенка средства уже получены, то доплата за второго составит 168,6 тысячи рублей.