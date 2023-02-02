Общество

Стряхивать с деревьев иней советует народный календарь супругам 3 февраля

Стряхивать с деревьев иней, держась за руки, советует народный календарь супругам 3 февраля в День Максима утешителя. При этом говорили: «Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу».

В этот день чтят память Максима Грека, религиозного публициста и переводчика. Он родился в 1475 году в Греции, но впоследствии приехал в Россию, где занимался переводом духовных произведений. Первой его большой работой было переложение на русский язык Псалтырей. Максим Грек до конца своих дней жил в России, скончался в 1556 году в Троице-Сергиевой Лавре, сообщает calend.ru.

Максима в народе называли утешителем. Считалось, что он помогает людям в бедах; ему молились о заступничестве за вдов и сирот. Каждый человек в Максимов день должен был вспомнить добрым словом всех, кто когда-либо приходил ему на помощь, а по возможности — и отблагодарить их делом.