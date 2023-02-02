Общество

Более 70% работодателей СЗФО не помогают вести здоровый образ жизни своим сотрудникам

Более половины работодателей СЗФО никак не мотивируют сотрудников вести здоровый образ жизни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили персс-службе крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru.

«При этом среди опрошенных нашлись счастливчики, о которых всё-таки заботятся в компаниях. Так, 10% опрошенных заявили, что их работодатели компенсируют им полную или частичную оплату спортзала. Интересно, что чаще всего такой бонус доступен работникам в сфере строительства, маркетологам и ИТ-специалистам, и почти не доступен начинающим специалистам и юристам», – отметили в службе исследований сервиса.

Такой льготой пользуются чаще молодые работники от 18 до 35 лет.

Ещё у 9% на работе проводят спортивные корпоративы. Чаще всего такой формат мотивации к ЗОЖ используют в бухгалтерской и производственной сфере. Примечательно, что спортивные корпоративы более интересны работникам старшего возраста (от 45+ лет), чем молодым.

У 7% трудящихся есть на работе доступ к свежим фруктам и полезным снекам. Чаще всего свежие фрукты на работе едят юристы и эйчары, но крайне редко работники сферы продаж и производственники. 4% опрошенных благодаря работодателям ходят в спортивные клубы по интересам, а у 6% в офисе есть бесплатный спортзал. Чаще всего таким бонусом могут похвастаться эйчары и работники строительной сферы.