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Общество

Ежемесячный рост популярности сервиса «SberPay оплата по QR» отмечается у псковичей

03.02.2023 09:40|ПсковКомментариев: 0

Сервис «SberPay оплата по QR» всё активнее пользуется спросом у псковичей. Так, например, в январе 2023 года жители региона совершили более 18 тысяч покупок на сумму порядка 20 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Технология работает предельно просто как для клиента, так и для продавца. Терминал генерирует QR-код, клиент считывает его камерой своего телефона и оплачивает покупку в один клик в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» либо в приложении банка-партнера.

Оплата по SberPay QR доступна владельцам любых телефонов (даже без NFC) на Android и iOS, а бонусы «СберСпасибо» начисляются как при оплате картой. Для бизнеса, при приеме платежей через SberPay QR комиссия за эквайринг ниже на 20%.

Функционал оплаты по QR-коду доступен не только держателям карт Сбербанка, но и некоторых других банков.

«Сервис "SberPay оплата по QR" всё активнее пользуется спросом у псковичей. Так, например, количество покупок в январе 2023 года по сравнению с октябрем 2022 года выросло в 3,4 раза, а оборот денежных средств – в 1,7 раз. Для совершения таких платежей карту необязательно носить с собой, оплатить покупку можно с помощью мобильного телефона и приложения "СберБанк Онлайн". Сервис позволяет безопасно оплатить покупку, даже если телефон клиента не подключен к интернету», - сказал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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