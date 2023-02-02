Общество

Учения с боевой стрельбой идут на полигоне в Стругокрасненском районе

Стрельбы и тактические учения с боевой стрельбой проводят на полигоне войсковой части 71231 в Стругокрасненском районе с 1 по 28 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.

«В целях предотвращения несчастных случаев, связанных с несанкционированным нахождением местных жителей на территории полигона, запрещается проход и нахождение людей в указанный период», - подчеркнули в администрации.

Стрельбы и учения с боевой стрельбой проводят с 5.00 до 4.00 следующего дня.

«Время проведение стрельб и учений с боевой стрельбой может быть изменено. Дни проведения стрельб и учений с боевой стрельбой - с понедельника по пятницу включительно. В исключительных случаях могут быть задействовано также и выходные дни», - добавили в администрации.