Общество

Самолет из Москвы прилетел в Псков с задержкой

Самолет из московского аэропорта Внуково прилетел в Псков с задержкой. Об этом свидетельствует расписание на сайте аэропорта.

Фото: сайт vnukovo.ru

Отметим, что среднее время полета из Москвы в Псков составляет 1 час 25 минут. По расписанию самолет должен был вылететь в 8:00. Приземлилось воздушное судно в 10:06.

Кроме того, как пишут федеральные СМИ, 3 февраля в столичных аэропортах задержано и отменено 65 рейсов. Так, во «Внуково» задержано три рейса и четыре отменено, в «Домодедово» задержали пять рейсов и три отменили. В свою очередь в «Шереметьево» семь рейсов задержано и 43 отменено.