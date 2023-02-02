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Общество

Wildberries запретит продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей с 7 февраля

03.02.2023 10:57|ПсковКомментариев: 0

Онлайн-ретейлер Wildberries вводит запрет на продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей с 7 февраля. Недобросовестные продавцы могли ранее продавать никотинсодержащую продукцию под видом безникотиновой. Об этом сообщили в пресс-службе ретейлера.

«Полностью ограничиваем продажу вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей, даже безникотиновых. Новость об изменениях выпустили для продавцов в договоре-оферте 31 января, с 7 февраля они вступят в силу», - сказал представитель маркетплейса.

По его словам, недобросовестные продавцы использовали продажу безникотиновой продукции как лазейку для продажи никотиновых изделий, что запрещено правилами маркетплейса, пишет ТАСС

Под запрет с 7 февраля подпадают безникотиновые курительные приборы, вейпы, безникотивные смеси и различные аппараты для курения, жидкости. В 2022 году были запрещены кальяны. 

Теги: #вейпы
Источник: Псковская Лента Новостей
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