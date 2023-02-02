Общество

Пскович обокрал магазин почти на 15 тысяч рублей

31-летнего жителя Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за кражу из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

2 января в период времени с 19.40 до 20.16 мужчина находился в помещении торгового зала магазина на улице Труда в Пскове. Он взял со стеллажей продукты и средства личной гигиены, сложил их в товарную тележку и пересек расчетно-кассовую зону магазина, не оплатив товар. На автомобильной парковке сложил товар в пакеты, тележку оставил на парковке и проследовал домой.

Материальный ущерб составил 14 852 рубля 54 копейки.

Уголовное дело направили мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.