Общество

Государственным охотничьим инспекторам разрешили использовать оружие с 3 февраля

Должностные лица, которые уполномочены осуществлять федеральный государственный охотничий контроль, смогут при крайней необходимости применять физическую силу и оружие. Такой закон вступает в силу 3 февраля.

Сейчас государственные охотничьи инспекторы имеют право проводить проверки, изымать у браконьеров незаконно добытых животных, продукцию, оружие, транспорт и документы, а также предъявлять нарушителям иски о возмещении ущерба, нанесенного незаконной охотой, пишет «Парламентская газета».

Новый закон позволяет им также применять при исполнении должностных обязанностей физическую силу, специальные средства, служебное оружие и разрешенное в качестве служебного гражданское оружие самообороны и охотничьи ружья.

Хранить и носить оружие можно будет в порядке, предусмотренным законом «Об оружии», а применять силу и стрелять — по нормам закона «О ведомственной охране». Так, применить физическую силу можно исключительно для предотвращения нарушений, задержания нарушителей, пресечения сопротивления законным требованиям инспектора, если другие способы не позволяют ему исполнить свои должностные обязанности. Применить оружие можно только в качестве крайней меры, например, для отражения нападения, угрожающего жизни и здоровью сотрудника и других людей, или задержания нарушителей, застигнутых при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления и пытающихся скрыться.

Кроме того, государственный охотничий контроль с 3 февраля 2023 года начнет работать по-новому — в условиях постоянного рейда. Это означает, что егеря охотнадзора будут находиться на контрольных точках постоянно и перемещаться по охраняемой территории.