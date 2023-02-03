Общество

В России стали чаще выявлять больных сифилисом

В России растет число больных сифилисом. Так, по данным Росстата, если в 2020 году число выявленных случаев достигало 15000 случаев, что является историческим минимумом, то за последние два года показатели начали расти и составили более 20 000 человек.

Показатели были превышены в Ярославской и Тюменской областях, в Забайкальском крае, в Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Санкт-Петербурге, Амурской, Калужской, Тверской и Томской областях.

Специалисты отмечают, что в целом ситуация находится под контролем, и нынешний подъем обусловлен новой «волной». По словам врача-дерматовенеролога Елены Бабаевой, сифилису характерно волнообразное распространение каждые 12-15 лет, когда периоды подъема заболеваемости сменяются периодами затишья. Однако с чем это связано, специалисты объяснить не могут, пишет RuNews24.

Врачи отмечают, что сегодня рост числа заболеваний сифилисом в том числе связан с тем, что болезнь долгие годы протекала в скрытой форме. Это происходит из-за того, что человек бесконтрольно принимает антибиотики, а болезнь протекает в скрытой форме, пока не поражает нервную систему и внутренние органы.