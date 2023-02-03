Общество

«Псковэнергоагент» усилил работу с энергопотерями

Огромный объем неучтенной электроэнергии зафиксировали в 2022 году представители АО «Псковэнергоагент». Более 18 млн кВтч предъявлено к оплате благодаря деятельности энергетиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АО «Псковэнергоагент».

Фото здесь и далее: Псковэнергоагент

Борьба с энерговорами – важное направление работы «Псковэнергоагента». Ведь из-за незаконных подключений возникает сверхпроектная нагрузка на сети, а от этого ухудшается качество электроснабжения потребителей. Получается, что из-за энерговоров страдают законопослушные плательщики.

Проверке подозрительных адресов предшествует масштабная предварительная работа АО «Псковэнергоагент», в которой задействованы около 250 специалистов разных подразделений компании. Это сбор и обработка большого массива данных, анализ потерь электроэнергии и выявление очагов потерь. В маршруты выездов включают территории, по которым зафиксирован большой расход электричества. Уже на местах при замерах сетевого тока на жилые дома, здания предприятий и организаций энергетики сравнивают потребляемую мощность и суммы, выставленные к оплате.

Индикатор сетевого тока позволяет сделать вывод о возможном хищении электроэнергии на объекте или о проблемах с прибором учета

Если суммы непропорциональны измерениям – это повод для точечной проверки.

В прошлом году работу с энергопотерями усилили: сделали ежедневными рейды мобильной группы инспекционного контроля. В итоге на счету группы – 130 обнаруженных энерговоров, а в целом сотрудники «Псковэнергоагента» составили в 2022 году свыше 400 актов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Объем выявленной задолженности превысил 18 млн кВтч.

Хозяин этого дома в д. Подосьё Псковского района самовольно подключился к магистральной линии 0,4 кВ. Энергетики составили акт о бездоговорном потреблении электричества

«Псковэнергоагент» предупреждает: вмешательство в работу приборов учета электроэнергии и потребление электроэнергии в обход счетчика запрещено!

Выявление таких фактов заканчивается штрафом (для граждан – до 200-300 тысяч рублей!), а в отдельных случаях – лишением свободы.

Сообщайте об известных вам фактах безучетного или бездоговорного потребления электроэнергии по тел. 8-800-234-05-06 или по почте office@pskovenergoagent.ru.