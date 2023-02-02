Общество

О работе Псковского областного онкодиспансера рассказал главврач

О работе Псковского областного онкологического диспансера рассказал главврач медучреждения Александр Юров в ходе брифинга в объединённом пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 3 февраля.

«С 2020 года у нас было принято 26 докторов. Мы занимаемся развитием, оснащаем материально-техническую базу. Онкодиспансер оснащается на самом современном уровне. Акцент максимально делаем на сердечно-сосудистую систему. Был введен новый линейный ускоритель, что позволило не прекращать сеансы лучевой терапии», – сказал Александр Юров.

Он также отметил, что исследования проводятся с контрастным усилением и добавил, что в медучреждении появился челюстно-лицевой хирург-онколог.

«Удалось добиться повышения доступности онкологической помощи. Когда на прямую линию президента в 2019 году обратились с тем, что не записаться в онкологический диспансер. Проблему мы решили в течение первого года, когда начались активные мероприятия по поиску и привлечения кадров. Если сравнивать посещения, в 2021 году было 55 тысяч посещений, то в 2022 году было принято более 58 тысяч пациентов только в амбулаторном звене. Это видно и по оказанию специализированной помощи. В 2021 году чуть меньше 11 тысяч случаев было пролечено, в 2022 году – более 13 тысяч пациентов получили специализированные виды помощи», – сказал он.

Александр Юров напомнил, что в великолукском филиале онкодиспансера был установлен новый рентгенологический комплекс на три рабочих места. По его словам, это позволит улучшить диагностику и в южной части области.