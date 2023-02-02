Общество

«Прессинг»: Радио в Псковской области, неповторимый оригинал и бледная копия, бизнес на развлечении. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Прессинг», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 3 февраля.

Сегодня ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко обсудили происходящее в радиопространстве Псковской области — одном из самых радионасыщенных регионов страны. Они рассказали о появлении первого разговорного радио на FM-волнах и о его клоне, о приходе коммерсантов на поле медийщиков, об охватах благодаря вышкам на федеральной трассе и о сложностях с получением волны в федеральной комиссии.