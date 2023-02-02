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Общество

Обучение провели для председателей профсоюзных «первичек» в Пскове

03.02.2023 12:18|ПсковКомментариев: 0

Псковская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ провела обучение председателей первичных профсоюзных организаций города Пскова в рамках реализации Всероссийской акции по оказанию практической помощи первичным профсоюзным организациям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в профильном профсоюзе.

Фото здесь и далее: профсоюз работников здравоохранения Псковской области 

На обучении рассмотрели следующие темы:

  • «Изменение определённых сторонами условий трудового договора»,
  • «Учет мотивированного мнения при принятии работодателем локальных нормативных актов»,
  • «Учет мотивированного мнения при принятии работодателем локальных нормативных актов, связанных с расторжением трудового договора с членами профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации».

Также обучающие семинары планируется провести в городе Великие Луки.

Теги: #профсоюзы #облсовпроф #обучение
Источник: Псковская Лента Новостей
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