Обучение провели для председателей профсоюзных «первичек» в Пскове

Псковская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ провела обучение председателей первичных профсоюзных организаций города Пскова в рамках реализации Всероссийской акции по оказанию практической помощи первичным профсоюзным организациям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в профильном профсоюзе.
Фото здесь и далее: профсоюз работников здравоохранения Псковской области
На обучении рассмотрели следующие темы:
Также обучающие семинары планируется провести в городе Великие Луки.