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Общество

Клозеты под замком

06.03.2023 09:00|ПсковКомментариев: 0

«Туалетный» вопрос в Пскове сдвинулся с мёртвой точки, когда весной прошлого года в парках и скверах заработали новенькие уборные. Псковичи и гости города получили возможность справлять нужду в общественных местах на законных основаниях. Но счастье было недолгим: спустя несколько месяцев клозеты закрылись.

С чем это связано? Когда любители долгих прогулок избавятся от необходимости искать альтернативные варианты удовлетворения жизненных потребностей? Где находится единственная работающая в зимнее время года санитарная комната? В особенностях интимного вопроса разбиралась Псковская Лента Новостей.

 

В поисках уединения

Впервые за долгое время в 2022 году администрация обратила внимание на тему общественных туалетов. Была проделана колоссальная работа: запущены пять модульных кабин. В администрации города рассказали, что объекты были установлены к Ганзейским дням в 2019 году, но не работали. На момент запуска в эксплуатацию в мае прошлого года была проведена их инвентаризация, выполнены пусконаладочные работы.

Однако с наступлением холодов почти все санитарные комнаты закрылись по ряду объективных причин. Функционирует лишь уборная на парковке около областного центра семьи на площади Ленина. Доступ в выцветшую голубую будку свободный, плату никто не взимает. Из трёх кабинок работает только одна, остальные вывели из строя вандалы. 

Других бесплатных клозетов в шаговой доступности не имеется. Раньше в Финском парке стояли синие кабинки - напротив дамбы и вблизи Троицкого моста, но в настоящее время их не наблюдается. Шаткие пластиковые уборные доверия не вызывали, посещать их было удобно только в светлое время суток, при отсутствии сильного ветра и наличии сильной нужды. Но это всё же лучше, чем озираться в поисках отсутствующих кустов.

В парке Строителей нужду справить тоже негде. Там установлены новенькие кабинки, есть даже туалет для инвалидов со специальным пандусом. Но всё это закрыто «до проведения восстановительных работ» - вандалы и здесь порезвились на славу и разгромили санитарную комнату.

Судя по всему, в этой части города люди используют в качестве отхожего места закуток в тени дома Седельщикова, реконструкция которого так и не началась. В обход ступеней Троицкого моста, где еще ведутся строительные работы, натоптана народная тропа, ведущая в укромные уголки.

Одна приличная уборная в центре города всё же есть, и она функционирует. 30 рублей - и добро пожаловать в современный клозет на территории Псковского кремля.

Остальные кабинки, расположенные на туристическом маршруте и в местах отдыха горожан, заперты. В Детском парке клозеты под замком, неработающий терминал ввергает в уныние. «А как ими пользоваться? А зачем они тогда поставлены?» - озвучила общее мнение одна из проходящих мимо горожанок.

Правда, есть альтернатива: можно воспользоваться синей кабинкой за стационарным туалетом. Но зрелище и амбре вас ждут не самые приятные.

Еще один модульный туалет имеется возле колеса обозрения в Ботаническом саду. Но он, как и аттракционы, зимой не функционирует. Как и в сквере 60-летия Великого Октября.

Полезные лайфхаки

Негодование горожан вполне справедливо, да и туристы периодически упоминают о клозетной проблеме Пскова. И если в центре города вопрос хоть как-то пытаются решить, то в других районах санитарных комнат либо никогда не было, либо они давно канули в прошлое. К примеру, общественные туалеты некогда имелись возле магазина «Маяк» на Завеличье.

Судя по всему, сейчас работники и посетители мини-рынка справляют нужду в альтернативных местах. «Вдоль забора Швейной фабрики "Славянка" установлены торговые (продуктовые) ларьки, перенесенные из центра города. Между забором и ларьками есть небольшое расстояние, которое, похоже, превратили в туалет, так как оттуда идет соответствующий запах. Хожу мимо них на работу и уже не первый день чувствую запах», - написала горожанка на сайте губернатора.

Таких мест в городе немало. И по причине невоспитанности горожан, и в связи с отсутствием официальных мест, где можно справить нужду. Обилием пышной растительности, которая скроет срам, могут похвастаться не все микрорайоны города. И при отсутствии кустиков нужником может послужить любое укромное место — закуток за ларьками, гаражный проезд, заброшенное здание. Людей, испытывающих острую необходимость «сходить по-маленькому», не смущают даже памятники. Ну, а что поделать, если больше некуда.

Более воспитанные люди, конечно же, ищут альтернативные варианты. Например, идут в торговый центр или пытаются давить на жалость работников ближайших кафе. Второй способ может увенчаться успехом не всегда, для верности лучше заказать чашку чая или булочку. Для посетителей удобства, как правило, доступны. «Предприниматели не против предоставить в пользование свои туалетные комнаты туристам. Многие из них находятся на маршрутах следования туристов. Бизнес готов идти навстречу. Проблемы с этим нет», - подчеркнули в администрации города.

В крупных ТЦ туалеты тоже имеются. Загвоздка лишь в том, что таких комплексов в центральной части города нет. Когда-то клозет был открыт в ЦУМе, но комната давно не работает. Поначалу говорилось о несоответствии ряду действующих санитарных норм, руководство торгового центра обещало привести всё в нормативное состояние и открыть свободный доступ к туалетам. Однако они по-прежнему закрыты.

Поблизости имеются только организации общепита, в них и придётся стучаться, либо терпеть до дома. Яндекс-карты по запросу «туалет» показывают 35 мест, большая часть из них - неработающие стационарные и отсутствующие зимой био-туалеты. Мобильные кабины устанавливают с мая по сентябрь, их количество увеличивается на массовых мероприятиях.

Проблема отсутствия мест для удовлетворения самой естественной человеческой потребности характерна не только для Пскова. В районах ситуация ещё хуже, даже пластиковых монстров там не сыскать. Обычно кабинки выставляют по праздникам (как и в Пскове), в остальное время — кустики к вашим услугам. Правда, зелёные насаждения не решат проблему, если вам нужно просто помыть руки, переодеться или поменять ребёнку подгузник.

А вот для других целей укромное зелёное местечко вполне подойдёт. Оказывается, порой людям сложно донести до дома не только переполненный мочевой пузырь. Желание устроить акт любви здесь и сейчас заводит пары в самые необычные места, в том числе и в общественные туалеты. В Ставропольском крае даже пригрозили закрыть кабинки, так как молодежь использует их не по назначению.

Вандализм процветает

В Пскове такие истории пока не попадали в инфополе. А вот случаи порчи имущества происходят регулярно. Серия актов вандализма на территории города продолжалась все прошлое лето. В администрации города заметили, что в единственном туалете на улице Ленина, который эксплуатируется зимой, две кабинки из трёх вывели из строя сами посетители.

К слову, только этот клозет удалось подключить к городским сетям водопровода и канализации. Он работает с 9:00 до 23:00, уборка производится регулярно. Но проблему вандализма решить до сих пор не удалось, и безответственность отдельных граждан привела к серьезному ущербу, констатировали в городской администрации. Сказался также сильный износ объекта, в связи с чем требуется ремонт и замена оборудования.

В парке Строителей туалет изначально построен на сетях, но и его испортили вандалы. Остальные модульные туалеты не работают в связи с тем, что их некому обслуживать. «В настоящий момент туалеты в Ботаническом саду, Детском парке и в сквере им. 60-летия Великого Октября не функционируют, так как для их обслуживания нужна спецтехника, которая может работать при отрицательных температурах. Такой техникой МКУ города Пскова «Специализированная служба» не располагает», - сообщили в администрации города. 

Уже неоднократно говорилось о том, что проблема связана с отсутствием возможности подключения туалетов к центральной канализации, плохим оборудованием и недостатками программного обеспечения, нехваткой средств. В настоящее время ведётся поиск технических решений для круглогодичного использования модульных туалетов, производится расчет.

Кроме того, есть нюансы в части размещения общественных клозетов - их можно ставить только на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности. К примеру, именно по этой причине не представляется возможным вернуть туалет к рынку «Маяк». Участок, где ранее была расположена санитарная комната, в настоящий момент находится в частной собственности и имеет другой разрешенный вид использования.

Понятно, что где попало туалеты ставить не нужно. Но в разрешенных местах их следовало бы открыть, даже если это экономически не выгодно. Возможно, стоит ввести небольшую плату за посещение санитарных комнат. Уверена, что при необходимости облегчить организм люди не пожалеют 30 рублей, что попасть в заветную кабинку. Лишь бы она была в доступности и каждый день, а не только летом и по праздникам. «В прошлом году шел разговор о введении символической платы за посещение. Прорабатывается вопрос платного использования, раз люди не умеют ценить и беречь то, что им дается бесплатно», - подчеркнули городские власти. 

В администрации города заверили, что с наступлением тепла ситуация немного улучшится. В частности, в мае появятся биотуалеты в переулке Милицейском; на набережной реки Великой в месте пересечения с улицами Профсоюзной и Георгиевской; на автостоянке около Спасо-Преображенского Мирожского монастыря; на городском пляже; на улице Труда. Они будут работать вплоть до сентября. Обслуживанием займётся «Специализированная служба».

Кроме того, управление городского хозяйства администрации Пскова уже заключило муниципальный контракт на установку и обслуживание биотуалетов в период проведения общегородских и культурно-массовых мероприятий в 2023 году.

Очень сложно говорить о туристическом потенциале, да и в целом о цивилизации, если человеку негде удовлетворить самую примитивную и естественную потребность. Городским властям пора усилить работу в этом направлении, а самим горожанам бережнее относиться к муниципальному имуществу.

Мира Уварова

Теги: #туризм #центр Пскова #туалет #прогулки
Источник: Псковская Лента Новостей
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