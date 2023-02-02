Общество

Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Игорем Савицким

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Чай втроем», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня к ведущим Дмитрию и Татьяне Ивановым придет известный промышленник, общественный деятель, а в прошлом политик Игорь Савицкий. Достаточно часто он участвует в эфирах нашей радиостанции, высказывая мнения по поводу вопросов экономической направленности, а сегодня радиослушатели смогут поближе узнать его как человека и увидеть фотографии из его личного фотоархива.

За чашкой чая Игорь Савицкий поделится яркими воспоминаниями детства и юности, расскажет о своем самом «золотом» времени, о том, как начал заниматься бизнесом и во что это переросло, о семье и о хобби. Узнают радиослушатели и о том, почему он дрался с Александром Пайстом и из-за чего у него вышел конфликт с экс-губернатором Псковской области Владиславом Тумановым и какие редкие экземпляры имеются в коллекции автомобилей Игоря Савицкого. О сверхспособностях, тайне малинового пиджака, отношении к деньгам, домике для шиншилл и «танчиках» — об этом и многом другом в эфире «ПЛН FM».

Трансляция завершена.