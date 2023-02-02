Общество

Режим повышенной готовности к ЧС ввели в псковских деревнях Писковичи и Ершово

Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности состоялось в администрации Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Фото: администрация Псковского района

Основными темами совещания стали перебои в снабжении водой жителей деревни Писковичи и ситуация с обеспечением водой деревни Ершово.

В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций принято решение ввести режим «Повышенная готовность» для районного звена областной подсистемы РСЧС на территории Псковского района в деревнях Писковичи и Ершово с 1 февраля по 1 апреля.

Ответственным службам и организациям поручили обеспечить бесперебойную подачу воды жителям деревни Писковичи и согласовать план ремонтных работ системы водоснабжения. В деревне Ершово поручено провести собрание жителей с участием представителей ресурсоснабжающей организации для разъяснения ситуации с колодцами и необходимости строительства дополнительного водопровода с установкой водоразборных колонок.